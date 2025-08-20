Трендові балетки та піжама: модний образ від Ріанни, який треба повторити (фото)
Вагітна втретє Ріанна знову довела, що навіть при надії можна залишатися іконою стилю. Цього разу артистка продемонструвала вуличний образ в піжамі та трендових балетках, який точно захоче повторити кожна модниця.
РБК-Україна розповідає, як носити піжамний стиль на прикладі знаменитої співачки.
Який образ обрала Ріанна для прогулянки
Цього разу замість сукні чи кежуал-наряду артистка привернула увагу до піжамної моди, який давно завоював прихильність. Майбутня мама показала, як легко його можна вписати у повсякденність вагітної жінки.
Так, на прогулянки у Лос-Анджелесі артистка вийшла в смугастій піжамі з власної колекції Savage X Fenty у світло-рожевому відтінку. Вона не лише має стильний, а комфортний вигляд.
Родзинкою образу стали елегантні бежеві балетки табі від Maison Margiela з розділеним носком. Вони додали луку невимушеності, унікальності й водночас підкреслили, що це взуття залишається мастхевом літнього та початку осіннього сезону.
Доповнила ансамбль Ріанна масивними ланцюжками та сережками, які додали гламуру. В руках вона тримала стильну сумку у світлих відтінках, що гармонійно перегукувалася з усім образом.
Секрети піжамного стилю: як носити та з чим поєднувати
Не секрет, що одним з головних трендів 2025 року є мікс комфорту та стилю. І піжама чудово вписується в цю концепцію. Комплекти одягу для дому давно вийшли за межі: їх носять у місті, на побачення та навіть на світські заходи.
Ми вже розповідали, як носити піжамні шорти та сорочки й мати стильний вигляд в будь-якій ситуації. Секрет - у правильних поєднаннях. Піжаму з легких або атласних тканин варто комбінувати з взуттям на низькому ходу. Це можуть бути балетки, лофери чи навіть кеди, які додадуть зручності та сучасності.
Завершувати лук варто мінімалістичними аксесуарами. Найкраще обирати тонкі прикраси, невеликі сумки й окуляри. На прикладі Ріанни бачимо, як гарно вписується в образ шовкова хустинка на голові.
Крім того, окремі предмети одягу піжами можна окремо поєднувати з іншими елементами гардероба. Наприклад, шовкову сорочку - з класичними джинсами або мідіспідницею, а штани чи шорти вільного крою - з базовим топом чи жакетом.
