Трендові балетки та піжама: модний образ від Ріанни, який треба повторити (фото)

Вагітна втретє Ріанна знову довела, що навіть при надії можна залишатися іконою стилю. Цього разу артистка продемонструвала вуличний образ в піжамі та трендових балетках, який точно захоче повторити кожна модниця.

Який образ обрала Ріанна для прогулянки

Цього разу замість сукні чи кежуал-наряду артистка привернула увагу до піжамної моди, який давно завоював прихильність. Майбутня мама показала, як легко його можна вписати у повсякденність вагітної жінки.

Так, на прогулянки у Лос-Анджелесі артистка вийшла в смугастій піжамі з власної колекції Savage X Fenty у світло-рожевому відтінку. Вона не лише має стильний, а комфортний вигляд.

Родзинкою образу стали елегантні бежеві балетки табі від Maison Margiela з розділеним носком. Вони додали луку невимушеності, унікальності й водночас підкреслили, що це взуття залишається мастхевом літнього та початку осіннього сезону.

Доповнила ансамбль Ріанна масивними ланцюжками та сережками, які додали гламуру. В руках вона тримала стильну сумку у світлих відтінках, що гармонійно перегукувалася з усім образом.

Секрети піжамного стилю: як носити та з чим поєднувати

Не секрет, що одним з головних трендів 2025 року є мікс комфорту та стилю. І піжама чудово вписується в цю концепцію. Комплекти одягу для дому давно вийшли за межі: їх носять у місті, на побачення та навіть на світські заходи.

Ми вже розповідали, як носити піжамні шорти та сорочки й мати стильний вигляд в будь-якій ситуації. Секрет - у правильних поєднаннях. Піжаму з легких або атласних тканин варто комбінувати з взуттям на низькому ходу. Це можуть бути балетки, лофери чи навіть кеди, які додадуть зручності та сучасності.

Завершувати лук варто мінімалістичними аксесуарами. Найкраще обирати тонкі прикраси, невеликі сумки й окуляри. На прикладі Ріанни бачимо, як гарно вписується в образ шовкова хустинка на голові.

Крім того, окремі предмети одягу піжами можна окремо поєднувати з іншими елементами гардероба. Наприклад, шовкову сорочку - з класичними джинсами або мідіспідницею, а штани чи шорти вільного крою - з базовим топом чи жакетом.