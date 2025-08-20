ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трендові балетки та піжама: модний образ від Ріанни, який треба повторити (фото)

Середа 20 серпня 2025 08:20
UA EN RU
Трендові балетки та піжама: модний образ від Ріанни, який треба повторити (фото) Вагітна Ріанна підкорила вулиці піжамним стилем (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Вагітна втретє Ріанна знову довела, що навіть при надії можна залишатися іконою стилю. Цього разу артистка продемонструвала вуличний образ в піжамі та трендових балетках, який точно захоче повторити кожна модниця.

РБК-Україна розповідає, як носити піжамний стиль на прикладі знаменитої співачки.

Який образ обрала Ріанна для прогулянки

Цього разу замість сукні чи кежуал-наряду артистка привернула увагу до піжамної моди, який давно завоював прихильність. Майбутня мама показала, як легко його можна вписати у повсякденність вагітної жінки.

Так, на прогулянки у Лос-Анджелесі артистка вийшла в смугастій піжамі з власної колекції Savage X Fenty у світло-рожевому відтінку. Вона не лише має стильний, а комфортний вигляд.

Родзинкою образу стали елегантні бежеві балетки табі від Maison Margiela з розділеним носком. Вони додали луку невимушеності, унікальності й водночас підкреслили, що це взуття залишається мастхевом літнього та початку осіннього сезону.

Доповнила ансамбль Ріанна масивними ланцюжками та сережками, які додали гламуру. В руках вона тримала стильну сумку у світлих відтінках, що гармонійно перегукувалася з усім образом.

Секрети піжамного стилю: як носити та з чим поєднувати

Не секрет, що одним з головних трендів 2025 року є мікс комфорту та стилю. І піжама чудово вписується в цю концепцію. Комплекти одягу для дому давно вийшли за межі: їх носять у місті, на побачення та навіть на світські заходи.

Ми вже розповідали, як носити піжамні шорти та сорочки й мати стильний вигляд в будь-якій ситуації. Секрет - у правильних поєднаннях. Піжаму з легких або атласних тканин варто комбінувати з взуттям на низькому ходу. Це можуть бути балетки, лофери чи навіть кеди, які додадуть зручності та сучасності.

Завершувати лук варто мінімалістичними аксесуарами. Найкраще обирати тонкі прикраси, невеликі сумки й окуляри. На прикладі Ріанни бачимо, як гарно вписується в образ шовкова хустинка на голові.

Крім того, окремі предмети одягу піжами можна окремо поєднувати з іншими елементами гардероба. Наприклад, шовкову сорочку - з класичними джинсами або мідіспідницею, а штани чи шорти вільного крою - з базовим топом чи жакетом.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Модні тренди
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"