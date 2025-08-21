Забудьте о каблуках: почему вьетнамки стали самой модной обувью лета 2025

Лето 2025 года диктует новые правила - многие модницы отказались от привычных каблуков в пользу комфортных и стильных вьетнамок. Эта простая и легкая обувь стала настоящим хитом сезона, в которой сочетаются удобство с актуальным дизайном.
О том, почему вьетнамки стали такими популярными летом 2025 и с чем их носить - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Вьетнамки - это вид легкой открытой обуви, где стопу удерживает тонкая перемычка между большим и вторым пальцем. Обычно имеют плоскую подошву и минималистичный дизайн.
Они также известны как "flip-flops", "сланцы", "шлепанцы" или "пляжные сандалии". В базовом варианте - это очень простая обувь, но современная мода превратила их в настоящий fashion-элемент.
Корни этой обуви уходят в древний Египет, Китай и Японию.
В современном виде вьетнамки стали популярны после Второй мировой войны, когда американские солдаты привезли их из Азии.
Массово их начали носить в 1960-1970-х годах как пляжную обувь, доступную, удобную и неприхотливую.
В 2025 году вьетнамки неожиданно стали "горячим" трендом, проникшим в streetstyle, fashion-съемки и даже офисы. Причины популярности:
Вьетнамки давно вышли за пределы пляжной эстетики и стали частью повседневных и даже трендовых образов. Но чтобы они выглядели актуально и модно, важно правильно их соединить. Вот несколько стильных вариантов.
Юбка миди
Модная длина и легкость силуэта идеально сочетаются с лаконичными вьетнамками. Выбирайте юбку из льна, сатина или денима и дополняйте базовой футболкой или топом. Добавьте небольшую сумку - и образ готов.
Пляжное платье
Здесь все просто: вьетнамки - идеальная обувь под полупрозрачное, легкое, летнее платье. Это могут быть платья с открытой спиной, халтер-модели или туники. Такой образ не только комфортен, но выглядит непринужденно и стильно.
Юбка-шорты
Гибрид юбки и шорт создает игривый, динамичный образ. В сочетании с вьетнамками (особенно кожаными или на микроплатформе) выглядит современно и дерзко. Добавьте кроп-топ или объемную рубашку и получите streetstyle-look в стиле скандинавских инфлюэнсеров.
Длинная юбка + рубашка в полоску
Это сочетание работает в стиле casual countryside или boho. Натуральные ткани, свободный крой, удобная обувь - все, что нужно для неспешного летнего дня. Такой лук смотрится уютно, но с характером.
Совет
Чтобы вьетнамки выглядели модно, выбирайте:
