Забудьте про "Орєшнік": Буданов назвав реальні загрози з боку РФ

"У нас проблема більш насущна - це звичайні, як то кажуть, вже для нас "Іскандери", це комплекси С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування, і, на жаль, безпілотні літальні апарати", - розповів керівник ОП.

Буданов наголосив, що цього озброєння у країни-агресорки наразі "абсолютно достатньо".

"Чи може це зламати наш моральний дух? Ну, це ж риторичне питання. Оскільки за всі ці роки не змогли, то і, думаю, що не зможуть", - сказав він.

Що відомо про "Орєшнік"

Нагадаємо, під час комбінованої нічної атаки на Київ 24 травня росіяни застосували "Орєшник". Після удару вдалося зібрати значну кількість уламків, які передали фахівцям для детального аналізу.

Згодом до вивчення фрагментів новітньої російської ракети долучилися й західні фахівці. Зокрема, частину уламків "Орєшника" передали американській розвідці для проведення додаткових досліджень.

У США наголосили, що використання такої ракети стало черговим кроком Кремля до ескалації війни. Водночас цей пуск дав Україні та її союзникам можливість отримати цінні дані про реальні характеристики одного з найсекретніших російських озброєнь.