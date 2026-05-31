Де Путін ховає "Орєшнік" у Білорусі? Опозиція назвала точне місце (мапа)

Білоруські опозиціонери з'ясували, що російські окупанти розмістили свій новітній ракетний комплекс "Орєшнік" на покинутій авіабазі в Могильовській області. Цей об'єкт розташований всього за чотири кілометри від кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Мілітарний .

За даними "Сообщества железнодорожников Беларуси" елементи цього ракетного комплексу середнього радіуса дії базуються на території аеродрому Кричев-6. Офіційно цей об'єкт позначений як логістичний центр.

Опозиціонери повідомляють, що великий військовий ешелон прибув у район авіабази в період із 20 по 29 грудня. Станцією призначення була Кричев I Могильовського відділення Білоруської залізниці. Потяг відправили зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці РФ. Саме там розташований відомий ракетний полігон.

Вибір станції не є випадковим. Кричев I - це найближчий залізничний пункт до бази. Відправником ешелону вказана в/ч 15644 - це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ.

Отримувачем вантажу було Управління військових сполучень Збройних сил Білорусі, яке й організовувало логістику.

Фото: відстань від Києва до аеродрому Кричев-6 (Скриншот)

Скільки техніки Путін перекинув до Білорусі

Опозиціонери нарахували десятки вагонів, які перевозили не лише техніку, а й боєприпаси.

Ось що входило до складу ешелону:

54 вагони-платформи з військовою технікою;

6 критих вагонів зі спорядженням;

1 критий вагон із вибуховими матеріалами та патронами;

пасажирські вагони з особовим складом.

Вантаж оформили за кодом інших вантажів, не зазначених в алфавіті. Це звична практика для приховування секретних перевезень.

Станом на травень 2026 року техніка залишається на місці. Жодного зворотного відправлення не зафіксували. Військовий контингент продовжує перебувати на об’єкті Кричев-6.

Що каже розвідка США

Американці теж вважають, що саме на цьому аеродромі ховається "Орєшнік". За їхніми даними, комплексом керують виключно росіяни. Білоруських військових до "Орєшніка" не підпускають. Самі білоруси лише забезпечують охорону периметра та логістику.