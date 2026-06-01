Забудьте об "Орешнике": Буданов назвал реальные угрозы со стороны РФ

Российские комплексы "Орешник" и "Кедр" являются прежде всего "демонстративным" средством. Больше проблем для Украины создает другое вооружение России.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности", сообщает корреспондент РБК-Украина.
"У нас проблема более насущная - это обычные, как говорится, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты", - рассказал руководитель ОП.
Буданов подчеркнул, что этого вооружения у страны-агрессора сейчас "абсолютно достаточно".
"Может ли это сломать наш моральный дух? Ну, это же риторический вопрос. Поскольку за все эти годы не смогли, то и, думаю, что не смогут", - сказал он.
Напомним, во время комбинированной ночной атаки на Киев 24 мая россияне применили "Орешник". После удара удалось собрать значительное количество обломков, которые передали специалистам для детального анализа.
Впоследствии к изучению фрагментов новейшей российской ракеты присоединились и западные специалисты. В частности, часть обломков "Орешника" передали американской разведке для проведения дополнительных исследований.
В США отметили, что использование такой ракеты стало очередным шагом Кремля к эскалации войны. В то же время этот пуск дал Украине и ее союзникам возможность получить ценные данные о реальных характеристиках одного из самых секретных российских вооружений.
Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что в ночь на 24 мая Россия могла запустить не одну, а сразу две ракеты типа "Орешник".
По данным OSINT-исследователей, вторая ракета потеряла управление и упала на оккупированной территории Донецкой области. Если информация подтвердится, это будет свидетельствовать о чрезвычайно высоком уровне аварийности новой ракеты - фактически каждый четвертый запуск может завершаться провалом.