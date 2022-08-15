Забрать надбавки у депутатов - это популизм, - Марченко

Правительство планирует урезание расходов на министерства, есть разные идеи для оптимизации средств. Вместе с тем, предложение забрать надбавки к зарплате у народных депутатов выглядит как популизм.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Сейчас министерства проходят различные стресс-тесты, оценку собственных политик. Это сложный процесс. Думаю, будут определенные оптимизационные процессы введены. Единственное, что я хочу сказать, что большой экономии средств здесь не стоит ожидать", - пояснил чиновник.

Идея с урезанием надбавок к зарплате депутатов, по мнению министра, является популизмом.

"Я против, потому что это к ничему хорошему не приводит. Это создание иллюзии. Нет ни цели, ни понимания этого, это чисто популизм", - убежден министр.