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Заморозят ли в Украине соцвыплаты и пенсии: ответ Минфина

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 11:44
Заморозят ли в Украине соцвыплаты и пенсии: ответ Минфина Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

У Минфина пока нет четкого ответа на вопрос, планируется ли индексация социальных стандартов, учитывая прогноз высокой инфляции в этом и следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Сложный вопрос. И я предлагаю его определить ближе к тому, когда у нас будут окончательные цифры бюджета. Я понимаю, что это социально чувствительный вопрос, но цена его очень высокая. Поэтому надо определяться ближе, когда у нас будет понятен уже конечный вариант бюджета", - сказал министр.

Что касается индексация пенсий, то, как подтвердил Марченко, это автоматическое решение, закрепленное законом. Вместе с тем, и здесь "есть над чем поговорить".

"Если б не было войны, этот вопрос даже не обсуждался. Но поскольку у нас довольно сложный бюджет, сложная ситуация... Я надеюсь, что мы найдем мудрое решение", - отметил министр.

Напомним, Минфин и работодатели выступают против повышения минимальной зарплаты в 2023 году. Позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов.

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