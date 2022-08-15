Забрати надбавки у депутатів - це популізм, - Марченко

Уряд планує урізання видатків на міністерства, є різні ідеї для оптимізації коштів. Разом з тим, пропозиція забрати надбавки до зарплати у народних депутатів виглядає як популізм.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що я хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати", - пояснив чиновник.

Ідея з урізанням надбавок до зарплати депутатів, на думку міністра, є популізмом.

"Я проти, тому що це до нічого хорошого не призводить. Це створення ілюзії. Немає ані мети, ані розуміння цього, це чисто популізм", - переконаний міністр.