ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штраф

Среда 08 октября 2025 07:30
UA EN RU
Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штраф Ловить раков на водоемах Украины нужно по правилам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Запрет на ловлю раков в период их второй линьки в Украине завершился. Чтобы не получить штраф во время "тихой охоты" на этих членистоногих, украинцам необходимо соблюдать Правила любительского рыболовства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Когда завершился запрет на ловлю раков

Украинцам рассказали, что запрет на ловлю раков в период их второй линьки на рыбохозяйственных водных объектах Украины завершился 30 сентября.

Следовательно, ловить раков разрешено с начала октября.

"Ценители речных деликатесов могут снова наслаждаться ловлей этих беспозвоночных, соблюдая Правила любительского рыболовства", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Между тем его глава Игорь Клименок напомнил, что "рак - это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы".

"Он выполняет роль санитара водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к этим речным жителям и соблюдать правила рыболовства", - подчеркнул он.

Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штрафЗапрет на ловлю раков в Украине завершился (иллюстрация: darg.gov.ua)

Какие виды раков можно встретить в Украине

Согласно информации Госрыбагентства, в целом в водоемах Украины встречаются три вида раков:

  • узкопалый (или длиннопалый, Astacus leptodactylus);
  • широкопалый (Astacus astacus);
  • толстопалый (Pontastacus pachypus).

Однако последние два - широкопалый и толстопалый - занесены в Красную книгу Украины, поэтому их вылов на территории нашего государства строго запрещен.

Между тем узкопалый рак - наиболее распространенный вид, который обитает как в пресных, так и в солоноватых водах (местом его обитания могут быть даже стоячие водоемы с меньшим количеством растворенного кислорода, хотя он все же предпочитает чистые проточные воды).

Узкопалый рак - менее прихотлив к условиям обитания, поэтому встречается чаще, чем его редкие "родственники".

Для убежищ он может использовать:

  • углубления под камнями, затонувшими деревьями;
  • места среди стеблей и корней водяных растений.

Характерная черта этого вида - способность зарываться в ил и предпочтение илистым почвам (что отличает его от широкопалого рака, который выбирает твердые почвы).

Название вида происходит от относительно длинных и узких клешней.

"Именно этот рак является объектом промышленного вылова в Украине", - отметили в Госрыбагентстве.

Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штрафВиды раков, которые обитают в водоемах Украины (инфографика: darg.gov.ua)

Как ловить раков, не нарушая правил

Украинцам рассказали, что согласно Правилам любительского рыболовства, одному человеку за сутки разрешено поймать 30 экземпляров раков.

Ловить этих членистоногих можно:

  • ручным сбором;
  • раколовками конструкции "хапка" (диаметром не более 70 см с шагом ячеек не более 22 мм, в количестве не более одной единицы на одного рыбака);
  • подсаком диаметром не более 100 см или "хваткой" ("пауком"), размер которой не превышает 1×1 м с шагом ячеек сеточного полотна не более 10 мм.

При этом запрещен ручной сбор раков в темное время суток (позже часа от захода солнца и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Кроме того, необходимо помнить о минимальном размере рака, которого разрешено ловить в водоемах Украины:

  • в днепровских водохранилищах - 11 см;
  • в других внутренних водных объектах и Черноморском регионе - 10 см;
  • в Азовском регионе - 9 см.

"Размер раков определяют путем измерения длины по спине - от линии, объединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины", - уточнили в Госрыбагентстве.

Запрет снят: как ловить раков на водоемах Украины, чтобы не нарваться на штрафОпределение размера раков и рыб (инфографика: darg.gov.ua)

Как могут наказывать украинцев за незаконный вылов раков

В завершение украинцам напомнили, что за незаконный вылов раков предусмотрено наказание:

  • от административных штрафов;
  • до уголовной ответственности.

"А также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба", - добавили в Госрыбагентстве.

Уточняется, что компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали о 7 видах рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно - без ограничений и штрафов.

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине, и стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.

Читайте также, как заблаговременно подготовиться к зимней рыбалке и что нужно для хорошего улова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Рыбалка Госрыбагентство Рыба Советы Штрафы Рыбалка Водоёмы
Новости
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы