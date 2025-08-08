Штраф понад 3 тисячі: кого забороняють ловити у водоймах України до кінця вересня

Вже незабаром в Україні розпочинається літньо-осіння заборона на вилов раків. Триватиме вона у більшості областей до кінця вересня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Facebook.

З якого числа і в яких областях починає діяти заборона

Згідно з інформацією Держрибагентства, літньо-осіння заборона на вилов раків буде запроваджена з метою збереження та охорони їхньої популяції у період другої линьки (під час якої вони найбільш вразливі).

Так, з 10 серпня заборона розпочнеться:

на водоймах Миколаївської області;

на водоймах Херсонської області;

у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

Тим часом на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України заборона на вилов цих прісноводних мешканців триватиме:

з 15 серпня;

до 30 вересня.

Українцям нагадали, що линька - природний і надзвичайно важливий процес у житті раків, адже для того, щоб рости, вони змушені "періодично скидати свій старий, твердий хітиновий панцир".

"Період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. Під час цього процесу та впродовж кількох тижнів після нього раки є надзвичайно вразливими - саме тому в цей час діє заборона на їх вилов", - пояснили у Держрибагентстві.

Крім того, увагу рибалок звернули на те, що на Закарпатті домінуючі угруповання річкових раків (за науковими даними) сформовані червонокнижним широкопалим раком, заборона на вилов якого діє впродовж усього року.

Про запровадження заборони українців попередили заздалегідь (ілюстрація: facebook.com/dargua)

Як можуть покарати рибалок за незаконний вилов раків

За вилов раків у період заборони в Україні передбачене покарання:

від адміністративного штрафу;

до кримінальної відповідальності.

Крім того, порушникам необхідно буде відшкодувати завдані рибному господарству збитки.

При цьому компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.

"Рак - це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Він виконує роль "санітара" водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно", - нагадали у Держрибагентстві.

Отже, зменшення його популяції негативно впливає на екологічний баланс річок та озер.

"Тому звертаємося до рибалок із проханням пам'ятати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень", - підсумували у державному агентстві.

Публікація Держрибагентства (скриншот: facebook.com/dargua)