У Києві змінили тарифи на паркування: як отримати знижку 90%
Для платників податків у столиці запускають унікальну послугу - підписку на паркування зі знижкою майже 90%. Новий сервіс запрацює у застосунку "Київ Цифровий" вже з 27 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Головне:
- Пільгова підписка: з 27 квітня для платників податків у Києві вводять абонементи зі знижкою 90%. Місячний безліміт коштуватиме від 299 до 1499 грн.
- Погодинна оплата: вартість години паркування у центрі зросте до 40 грн, у II зоні - до 30 грн, у III зоні - до 10 грн.
- Спрощена процедура: підтвердити статус платника податків та купити підписку можна через "Київ Цифровий".
- Обмеження та зони: один користувач може оформити максимум два абонементи на місяць.
Нові тарифи на паркування
З 8:00 27 квітня у Києві змінюється вартість погодинного паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс":
- І зона - 40 грн/год;
- ІІ зона - 30 грн/год;
- ІІІ зона - 10 грн/год.
Пільгова підписка для киян
Для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва, запроваджують місячні абонементи зі значною знижкою. Вартість підписки становитиме:
- весь Київ без обмежень - 1499 грн/місяць;
- ІІ зона - 999 грн/місяць;
- ІІІ зона - 299 грн/місяць.
Скористатися пропозицією можуть наймані працівники, ФОПи, власники оподатковуваного майна та працюючі пенсіонери. Студенти мають право на знижку лише за наявності оподатковуваного доходу.
Як працюватимуть нові тарифи на паркування в Києві (скриншот)
Як оформити послугу
Верифікація статусу платника податків та оформлення абонемента відбуватиметься через "Київ Цифровий". Після активації підписка автоматично закріплюється за номером авто - розпочинати паркувальну сесію щоразу вручну не потрібно, інспектор бачитиме оплату в системі.
До кінця 2026 року одна особа зможе оформити не більше двох таких абонементів на місяць. Водіїв просять звертати увагу на інформаційні знаки, оскільки межі паркувальних зон також було оновлено.
Читайте також про те, що у середині квітня в Києві підняли тарифи на евакуацію авто. Мінімальна ціна евакуації для приватних операторів тепер становить 1 680 грн. Стільки ж коштує транспортування авто вагою до 2 000 кг, якщо його проводить Нацполіція.
Раніше ми писали про те, що з березня почав діяти закон, який запроваджує обов'язкові паркомісця для водіїв з дітьми до 3 років. Власники паркінгів зобов'язали переглянути розмітку і виділити додаткові зони для батьків з малечею.