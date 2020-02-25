Заболевшие коронавирусом в Австрии граждане Италии

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Оба заболевших находятся на карантине в клинике Инсбрука

Двое заболевших коронавирусом в туристическом регионе Тироль (Австрия) родом из итальянской провинции Ломбардии. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что они оба находятся на карантине в клинике Инсбрука.

Известно лишь, что обоим по 24 года, они родом из итальянской провинции Ломбардии, где быстро распространяется коронавирус, и живут в Инсбруке.

Ранее РБК-Украина писало, что первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Австрии. Об этом заявил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер.

До этого Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией, которое было приостановлено из-за коронавируса. Канцлер Себастиан Курц заявлял, что людей с подозрением на заражение коронавирусом будут задерживать и проверять. При этом Европейский союз не принимал решения о закрытии границ из-за коронавируса в Италии.

Отметим, в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.