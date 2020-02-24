Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Алексей Гончарук отметил, что все пассажиры будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавирус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все пассажиры, которые будут прибывать самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

"В связи с тем, что в Италии новый виток заболеваний, мы приняли решение о том, что пассажиры, которые будут прибывать самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи коронавируса, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления, то есть мы ужесточаем меры безопасности в Украине", - заявил премьер.

Кроме того, он отметил, что ко всем приехавшим в Украину автобусами, будут приняты аналогичные меры безопасности.

"Кроме проверок в аэропортах, в связи с тем, что у нас много граждан находится в Италии, и многие из них приезжает в Украину не самолетами, а автобусами, через Закарпатье, через пропускные пункты, мы уже организовали работу и с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности", - добавил Гончарук.

Брифінг за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу. На зв'язку через Skype Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Понеділок, 24 лютого 2020 р.

При этом премьер добавил, что на КПВВ отправляется руководитель Государственной пограничной службы.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы чтобы лично проконтролировать и организовать эту работу. Сейчас нет никаких оснований для волнения, все службы задействованы", - отметил Гончарук.

При этом премьер успокоил украинцев и добавил, что если будет зафиксирован случай заражения коронавирусом в Украине, подготовлено достаточное количество боксов для больных.

"Даже в случае, если будет зафиксирован такой случай на территории Украины, ничего страшного не произойдет, у нас подготовлено и достаточное количество инфекционных боксов, и бригад врачей инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. Никакого дефицита мы не испытываем", - подытожил Гончарук.

Напомним, Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии.