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Хворі на коронавірус в Австрії громадяни Італії

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 18:59
Хворі на коронавірус в Австрії громадяни Італії
Ілюстративне фото (freepik2)

Обоє хворих перебувають на карантині в клініці Інсбрука

Двоє хворих на коронавірус в туристичному регіоні Тіроль (Австрія) родом з італійської провінції Ломбардії. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що хворі знаходяться на карантині в клініці Інсбрука.

Відомо лише, що обом по 24 роки, вони родом з італійської провінції Ломбардії, де швидко поширюється коронавірус, і живуть в Інсбруку.

Раніше РБК-Україна писало, що перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в Австрії. Про це заявив губернатор федеральної землі Тіроль Гюнтер Платтера.

До цього Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, яке було припинено через коронавірус. Канцлер Себастіан Курц заявляв, що людей з підозрою на зараження коронавірусом будуть затримувати і перевіряти. При цьому Європейський союз не приймав рішення про закриття кордонів через коронавірус в Італії.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні прилетів з країн, в яких підтвердили коронавірус.

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