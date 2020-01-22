Заболевание пневмонией нового типа зафиксировали в Таиланде

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Женщина заболела после возвращения из города Ухань

В Таиланде подтвердили первый случай заболевания пневмонией нового типа у местных жителей. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как отмечается, 73-летняя женщина заболела после возвращения из города Ухань в конце 2019 года.

В настоящее время в Таиланде обнаружено четыре случая нового вируса - три китайских туриста и один тайский.

Также в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

Ранее власти Китайской народной Республики подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Напомним, сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.