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В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 21:12
В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом
Иллюстративное фото (GettyImages)

Пациент ранее ездил в Ухань, где изначально была зафиксирована вспышка нового вируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Как сообщается, пациента, который ранее ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Ранее власти Китайской народной Республики подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Отметим, что 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

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