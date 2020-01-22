ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захворювання пневмонією нового типу зафіксували в Таїланді

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 08:58
Захворювання пневмонією нового типу зафіксували в Таїланді
Ілюстративне фото (GettyImages)

Жінка занедужала після повернення з міста Ухань

В Таїланді підтвердили перший випадок захворювання пневмонією нового типу у місцевих жителів. Про це повідомляє Bangkok Post.

Як наголошується, 73-річна жінка захворіла після повернення з міста Ухань в кінці 2019 року.

В даний час в Таїланді виявлено чотири випадки нового вірусу - три китайських туриста і один тайський.

Також в американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса, раніше зафіксованому в Китаї.

Раніше влада Китайської народної Республіки підтвердила, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні був зафіксований спалах нового вірусу.

Нагадаємо, сьогодні ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Кількість жертв вірусу в Китаї зросла В США зафіксували перший випадок захворювання китайським вірусом
Новини України таиландвирусКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся