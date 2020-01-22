Захворювання пневмонією нового типу зафіксували в Таїланді

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Жінка занедужала після повернення з міста Ухань

В Таїланді підтвердили перший випадок захворювання пневмонією нового типу у місцевих жителів. Про це повідомляє Bangkok Post.

Як наголошується, 73-річна жінка захворіла після повернення з міста Ухань в кінці 2019 року.

В даний час в Таїланді виявлено чотири випадки нового вірусу - три китайських туриста і один тайський.

Також в американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса, раніше зафіксованому в Китаї.

Раніше влада Китайської народної Республіки підтвердила, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні був зафіксований спалах нового вірусу.

Нагадаємо, сьогодні ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.