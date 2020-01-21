ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вирусной пневмонии в Китае

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Новый коронавирус передается от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ВОЗ сообщили, что на встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Комитет может выработать рекомендации по политике, а объявление чрезвычайного положения будет означать призыв к международному наблюдению, сотрудничества и финансирования с целью остановки распространения вируса.

Напомним, вирус впервые появился в Ухане в декабре и распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны.

Власти Китая 20 января подтвердила, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связанные именно с этим типом передачи вируса.

Новым коронавирусом уже заразились 14 сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

Лидер КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

Ранее китайские власти сообщили о 139 новых больных неизвестной болезнью легких, вызванной новой разновидностью коронавируса. Количество новых инфицированных увеличилось за два дня, новые случаи были обнаружены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время превышает 200.