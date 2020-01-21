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Число жертв нового вируса в Китае снова возросло

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 11:57
Число жертв нового вируса в Китае снова возросло
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Из-за вирус в Китае погибли уже 6 человек

Число погибших от нового вируса в Китае достигло 6. Об этом сообщил мэр китайского города Ухань, передают китайские СМИ.

Отметим, что в провинции Хубэй зарегистрировано 270 случаев заболевания новым вирусом. Также случаи заражения зафиксированы в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуандун. Еще в девяти регионах обнаружены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

В связи с этим американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонии нового вируса в Китае.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.

Добавим, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связанные именно с этим типом передачи вируса.

Отметим, впервые вирус появился в городе Ухань в декабре и распространился из на другие населенные пункты Китая, пять случаев зафиксировано уже и за пределами страны

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