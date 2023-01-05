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Забирайте унітази і повертайтесь додому. Зеленський дав пораду РФ, як закінчити війну

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Україна, Четвер 05 січня 2023 22:26
Забирайте унітази і повертайтесь додому. Зеленський дав пораду РФ, як закінчити війну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Війна закінчиться лише тоді, коли російські солдати або самі підуть з української землі, або Збройні сили їх виженуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Закінчити війну - це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях продовжується. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться тоді, коли російські солдати або підуть з нашої території, або "ми їх виженемо".

"Тож нехай забирають унітази - вони їм у дорозі знадобляться - і повертаються до себе. ЗА наш кордон. Від 1991 року", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Путін сьогодні доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на час Різдва.

У Зеленського відповіли на це та назвали умови для введення "тимчасового перемир'я".

У Міноборони також відреагували, заявивши, що російський диктатор Володимир Путін запізно згадав про Бога. Його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

Окрім того, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що жодне тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

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