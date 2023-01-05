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Чи не пізно Кремлю думати про Бога? Міноборони відреагувало на "перемир'я" Путіна

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Україна, Четвер 05 січня 2023 21:53
Чи не пізно Кремлю думати про Бога? Міноборони відреагувало на "перемир'я" Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін запізно згадав про Бога. Його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України в Twitter.

"Цинізм. Агресор, який обстрілював мирні українські міста 24-25 грудня та в новорічну ніч, запропонував різдвяне "припинення вогню" 6-7 січня", - заявили в міністерстві.

Вони додали, що за 10 місяців російської війни в Україні було знищено сотні українських церков.

"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, Путін сьогодні доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на час Різдва.

У Зеленського відповіли на це та назвали умови для введення "тимчасового перемир'я".

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що такою витівкою російський диктатор може намагатися "знайти кисень".

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