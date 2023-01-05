Чи не пізно Кремлю думати про Бога? Міноборони відреагувало на "перемир'я" Путіна

Російський диктатор Володимир Путін запізно згадав про Бога. Його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України в Twitter.