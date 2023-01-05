Чи не пізно Кремлю думати про Бога? Міноборони відреагувало на "перемир'я" Путіна
Російський диктатор Володимир Путін запізно згадав про Бога. Його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України в Twitter.
"Цинізм. Агресор, який обстрілював мирні українські міста 24-25 грудня та в новорічну ніч, запропонував різдвяне "припинення вогню" 6-7 січня", - заявили в міністерстві.
Вони додали, що за 10 місяців російської війни в Україні було знищено сотні українських церков.
"Чи не пізно Кремлю думати про Бога?", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, Путін сьогодні доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на час Різдва.
У Зеленського відповіли на це та назвали умови для введення "тимчасового перемир'я".
Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що такою витівкою російський диктатор може намагатися "знайти кисень".
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