Забирайте унитазы и возвращайтесь домой. Зеленский дал совет РФ, как закончить войну

Война закончится только тогда, когда русские солдаты либо сами уйдут с украинской земли, либо Вооруженные силы их выгонят.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Закончить войну - это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никакие передышки вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле", - сказал Зеленский.

Он отметил, что война закончится тогда, когда русские солдаты либо уйдут с нашей территории, либо "мы их выгоним".

"Так пусть забирают унитазы - они им в пути понадобятся - и возвращаются к себе. ЗА нашу границу. От 1991 года", - подчеркнул президент.