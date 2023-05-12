Забезпечують додаткову прозорість. В Кабміні пояснили зміни до оборонних закупівель

За словами замміністра, уряд на виконання змін до закону про оборонні закупівлі прийняв порядок визначення предмета закупівлі для харчових продуктів для того, щоб при закупівлі за каталогами чітко визначалось - чи це харчові продукти, чи це послуги.

Також, вона пояснила, що визначені вимоги до оголошення про незбройні нетаємні закупівлі, які мають публікуватись на ProZorro до того, як відбудеться закупівля.

"Ці зміни вже почали діяти й вони вже забезпечують додаткову прозорість", - наголосила Бігун.

Замміністра розповіла, що зміни стосуються товарів, які не є озброєнням, військовою технікою, та не є таємними. Зміни торкнуться зокрема всього, що стосується

речового майна;

харчових продуктів;

паливно-мастильних матеріалів;

та інших товарів, які не мають відношення до зброї.

"Це зроблено для того, щоб і журналісти, і громадськість змогли побачити звіт про закупівлю", - пояснила вона.

Бігун також запевнила, що такі зміни матимуть сильний вплив на ефективність витрачання грошей і на перспективні корупційні ризики, тому що не буває корупції в тих закупівлях, де гарна ціна.

"Це однозначно велика перемога. Вона (корупція - ред.) лише можлива тоді, де ціна завищена. Тепер, буде одразу видно, якщо ціна завищена. До таких закупівель буде одразу привернута увага", - резюмувала заступник міністра економіки.

Що призвело до таких змін?

Як повідомлялось, в січні минулого року Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

В ЗМІ 21 січня масово поширилася інформація про те, що в Міністерстві оборони України нібито закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче в порівнянні з цінами в магазинах столиці.

За даними журналістів, вони нібито отримали в розпорядження копію угоди Міноборони про закупівлю харчів на понад 13 мільярдів гривень.

Вже 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. На наступний день звільнили з посади й директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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