Обеспечивают дополнительную прозрачность. В Кабмине объяснили изменения в оборонных закупках

По словам замминистра, правительство во исполнение изменений в закон об оборонных закупках приняло порядок определения предмета закупки для пищевых продуктов для того, чтобы при закупке по каталогам четко определялось - будь то пищевые продукты или услуги.

Также она пояснила, что определены требования к объявлению о вооруженных тайных закупках, которые должны публиковаться на ProZorro до того, как состоится закупка.

"Эти изменения уже начали действовать, и они уже обеспечивают дополнительную прозрачность", - подчеркнула Бигун.

Замминистра рассказала, что изменения касаются товаров, которые не являются вооружением, военной техникой и не являются тайными. Изменения коснутся в частности всего, что касается

вещевого имущества;

пищевых продуктов;

горюче-смазочных материалов;

и других товаров, не имеющих отношения к оружию.

"Это сделано для того, чтобы и журналисты, и общественность смогли увидеть отчет о закупке", – пояснила она.

Бегун также заверила, что такие изменения будут оказывать сильное влияние на эффективность расходования денег и перспективные коррупционные риски, потому что не бывает коррупции в тех закупках, где хорошая цена.

"Это однозначно большая победа. Она (коррупция - ред.) только возможна тогда, где цена завышена. Теперь будет сразу видно, если цена завышена. К таким закупкам будет сразу привлечено внимание", - резюмировала замминистра экономики.

Что привело к таким изменениям?

Как сообщалось, в январе прошлого года Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

В СМИ 21 января массово распространилась информация о том, что в Министерстве обороны Украины якобы закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах столицы.

По данным журналистов, они якобы получили в распоряжение копию соглашения Минобороны о закупке продовольствия более чем на 13 миллиардов гривен.

Уже 24 января стало известно, что заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. На следующий день уволили с должности и директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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