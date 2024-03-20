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Забезпечення восьми бригад. У ВР назвали втрати від блокади кордону в березні

Фото: у ВР назвали втрати від блокади кордону в березні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом березня через блокаду українсько-польського кордону Україна втратила 6,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

"6,5 млрд гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні", - заявив Гетьманцев та відзначив, що цієї суми було б достатньо для забезпечення восьми бригад. 

Також він додав, що минулого разу ця цифра становила 7 млрд гривень.

Протести польських фермерів

Польські фермери вже протягом декількох місяців блокують рух вантажних транспортних засобів на польсько-українському кордону. Через це спостерігається значне ускладнення перетину кордону в обох напрямках. Блокади продовжуються на шести пунктах пропуску й триватимуть, згідно з заявою фермерів, до 30 квітня

Також сьогодні, 20 березня, фермери влаштували загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений у тому, що найближчим часом можна очікувати позитивні новини щодо розблокування кордону

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