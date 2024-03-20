RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обеспечение восьми бригад. В ВР назвали потери от блокады границы в марте

Фото: в ВР назвали потери от блокады границы в марте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение марта из-за блокады украинско-польской границы Украина потеряла 6,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева.

"6,5 млрд гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте", - заявил Гетманцев и отметил, что этой суммы было бы достаточно для обеспечения восьми бригад. 

Также он добавил, что в прошлый раз эта цифра составляла 7 млрд гривен.

Протесты польских фермеров

Польские фермеры уже в течение нескольких месяцев блокируют движение грузовых транспортных средств на польско-украинской границе. Из-за этого наблюдается значительное осложнение пересечения границы в обоих направлениях. Блокады продолжаются на шести пунктах пропуска и продлятся, согласно заявлению фермеров, до 30 апреля.

Также сегодня, 20 марта, фермеры устроили общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в том, что в ближайшее время можно ожидать положительные новости по разблокированию границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВерховная рада