Шмигаль про блокаду кордону: впевнений, що найближчим часом матимемо хороші новини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час пресконференції .

"Ми активно працюємо із сусідніми країнами. Я впевнений, що найближчим часом у нас будуть хороші результати. Найважливіше, що ми обговорюємо сьогодні під час Ради асоціації – це неможливість блокування лінії солідарності, особливо коли ми говоримо при місця перетину кордону", - заявив прем'єр-міністр.

Також він додав, що під час блокади не було зафіксовано жодного випадку блокування руху гуманітарної та військової допомоги.

Протести польських фермерів

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.

За словами протестувальників, вони планують продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.

Зокрема, сьогодні, 20 березня, на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб.