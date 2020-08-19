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Забастовка в Минске: силовики разогнали людей у проходной одного из заводов

Минск, Среда 19 августа 2020 09:45
Забастовка в Минске: силовики разогнали людей у проходной одного из заводов
Фото: протесты возле МТЗ (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Это произошло возле Минского тракторного завода

У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей. Среди протестующих были и работники МТЗ.

Об этом сообщает TUT.BY.

Работники, которых разогнали, накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди.

Напомним, Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу.

Ранее он в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

Отметим, в ходе визита на Минский завод колесных тягачей Лукашенко в очередной раз заявил, что новых выборов президента не будет.

В от же время он выразил готовность поделиться президентскими полномочиями после изменения конституции Беларуси.

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