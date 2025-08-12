Забарний разом з росіянином полетів на матч ПСЖ – "Тоттенхем" за Суперкубок УЄФА (відео)

Знайомство з одноклубниками

Офіційний акаунт французького клубу опублікував відео, на якому Забарний вперше зустрічається зі своїми новими партнерами по команді та тренером Луїсом Енріке.

Дія відбувається в аеропорту та на борту літака, на якому ПСЖ відправився до італійського Удіне. Саме там володар титулу Ліги чемпіонів зіграє проти переможця Ліги Європи – англійського "Тоттенхема" 13 серпня.

Характерно, що у відео не потрапив російський воротар Матвій Сафонов, який, на відміну від Забарного, потрапив до офіційної заявки ПСЖ на суперкубковий поєдинок. Тож перебував на борту того самого літака.

Офіційна заявка ПСЖ на матч за Суперкубок (x.com/psg_english)

Контракт Забарного з ПСЖ: що відомо

22-річний футболіст підписав контракт із парижанами на п'ять років. Сума угоди склала 67 мільйонів євро, включно з бонусами. Це робить Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом.

"Борнмут" отримає 60 мільйонів фіксованої суми, ще 3 мільйони - у вигляді солідарних виплат. Додатково передбачені по 1,5 мільйона євро за перемогу ПСЖ у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів.

Також попередній клуб українця – київське "Динамо" отримає 16,75 мільйона євро від повного пакета трансферу (з урахуванням бонусів). Це зробить трансфер Забарного найдорожчим в історії "біло-синіх" та одним з найбільших в історії вітчизняного футболу.

Сам Забарний за перший сезон у столиці Франції заробить близько 4,5 мільйона євро після сплати податків.

ПСЖ – "Тоттенхем" у битві за Суперкубок

Матч між чинними володарями двох найпрестижніших євпрокубків пройде 13 серпня в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі". Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію поєдинку проведе медіасервіс MEGOGO. Матч коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Володимир Звєров.