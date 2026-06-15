З'явиться в обігу вже завтра: як виглядатиме оновлена купюра 100 гривень

Головне: Старт з 16 червня: Уже завтра, 16 червня 2026 року, Національний банк України вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

Уже завтра, 16 червня 2026 року, Національний банк України вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. Головна зміна: На зворотному боці купюри у правому верхньому куті з’явиться гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

На зворотному боці купюри у правому верхньому куті з’явиться гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Обмін не потрібен: Банкноти попередніх років залишаються законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу паралельно.

Банкноти попередніх років залишаються законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу паралельно. Фінал великої реформи: Випуск цієї купюри завершує масштабну модифікацію всього банкнотного ряду гривні. Раніше аналогічні написи вже з'явилися на банкнотах номіналом 20, 50, 200, 500 та 1000 гривень.

Що і коли зміниться на банкноті

На зворотному боці оновленої банкноти у правому верхньому куті з'явиться патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

У Нацбанку наголосили, що всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Із 16 червня НБУ почне видавати модифіковані банкноти банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки. Після цього оновлені купюри поступово з'являтимуться в грошовому обігу по всій країні.



Оновлена купюра номіналом 100 гривень (інфографіка: НБУ)

Чи потрібно обмінювати старі банкноти

У Нацбанку підкреслили, що українцям не потрібно спеціально обмінювати наявні 100 гривень на нові.

Банкноти попередніх років випуску залишаються законним платіжним засобом і використовуватимуться паралельно з оновленими купюрами. Їх, як і раніше, зобов'язані приймати для всіх видів платежів без будь-яких обмежень.

Модифікація банкнотного ряду

Введення в обіг оновленої 100-гривневої банкноти завершує модифікацію всього банкнотного ряду гривні, яку НБУ розпочав у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.

Раніше гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" вже з'явилося на банкнотах:

500 та 1000 гривень - з 8 серпня 2024 року;

- з 8 серпня 2024 року; 50 гривень - з 23 серпня 2024 року;

- з 23 серпня 2024 року; 20 гривень - з 21 серпня 2025 року;

- з 21 серпня 2025 року; 200 гривень - з 25 лютого 2026 року.

Тепер патріотичне гасло буде присутнє на всіх основних номіналах української національної валюти.