З'явиться в обігу вже завтра: як виглядатиме оновлена купюра 100 гривень

Національний банк України з 16 червня 2026 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із новим написом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
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На зворотному боці оновленої банкноти у правому верхньому куті з'явиться патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"
У Нацбанку наголосили, що всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.
Із 16 червня НБУ почне видавати модифіковані банкноти банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки. Після цього оновлені купюри поступово з'являтимуться в грошовому обігу по всій країні.
Оновлена купюра номіналом 100 гривень (інфографіка: НБУ)
У Нацбанку підкреслили, що українцям не потрібно спеціально обмінювати наявні 100 гривень на нові.
Банкноти попередніх років випуску залишаються законним платіжним засобом і використовуватимуться паралельно з оновленими купюрами. Їх, як і раніше, зобов'язані приймати для всіх видів платежів без будь-яких обмежень.
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Введення в обіг оновленої 100-гривневої банкноти завершує модифікацію всього банкнотного ряду гривні, яку НБУ розпочав у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.
Раніше гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" вже з'явилося на банкнотах:
Тепер патріотичне гасло буде присутнє на всіх основних номіналах української національної валюти.
Раніше РБК-Україна писало, що з 2 березня 2026 року паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень остаточно виведені з обігу та більше не приймаються для розрахунків. Їх замінили монети відповідних номіналів, які мають значно довший термін служби. Водночас українці до 2029 року можуть обміняти старі купюри в уповноважених банках.
Також ми розповідали, що Національний банк України випустить пам'ятну срібну монету "30 років Конституції України" номіналом 10 гривень. Монета вийде у червні 2026 року тиражем 10 тисяч екземплярів і стане частиною серії "Українська держава", присвяченої головним символам української державності.