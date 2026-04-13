ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Вже не гроші: які купюри більше не приймають у магазинах та де їх обміняти

14:40 13.04.2026 Пн
2 хв
Чому НБУ виводить деякі банкноти з обігу?
aimg Василина Копитко
Вже не гроші: які купюри більше не приймають у магазинах та де їх обміняти Замість паперових купюр 1-10 гривень використовують монети з аналогічним номіналом (фото ілюстративне: Getty Images)

Національний банк України офіційно вивів з обігу банкноти дрібних номіналів. З 2 березня 2026 року паперові 1, 2, 5 та 10 гривень перестали бути засобом платежу - їх повністю замінюють монети відповідних номіналів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону та повідомлення НБУ.

Головне:

  • Які купюри вилучено: 1, 2, 5 та 10 гривень.
  • Статус: Ними більше не можна розраховуватися в магазинах, кафе чи банках.
  • Причина: Зношеність паперових грошей (служать 2,5 роки) та економія бюджету (монети служать до 25 років).
  • Терміни обміну: Від року до безстрокового періоду залежно від установи.

Де і доки можна обміняти старі банкноти

Щоб не втратити кошти, українцям необхідно обміняти вилучені з обігу купюри на монети або банкноти інших номіналів. Термін обміну залежить від обраної установи:

  • У будь-якому банку України: обмін можливий до 26 лютого 2027 року.
  • В уповноважених банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): термін продовжено до 28 лютого 2029 року.
  • У підрозділах Нацбанку: операцію можна здійснити безстроково.

Чому паперові гроші замінюють монетами

Процес заміни розпочався кілька років тому. Головна мета - оптимізація готівкового обігу. Середній термін придатності дрібних банкнот становить лише 2,5 роки, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20-25 років.

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень замінюються на відповідні обігові монетиБанкноти, які виводять із обігу (скриншот)

"Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій, - повідомив Нацбанк.

За оцінками регулятора, така заміна дозволяє державі суттєво зменшити витрати на виготовлення та транспортування нових грошей замість тих, що швидко зношуються.

Читайте також про те, що у грудні 2025-го Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заміну "копійок" на "шаги". Таку назву використовували на українських теренах ще за часів Гетьманщини, а 1918 року монети з такою назвою ввела в обіг Центральна Рада УНР.

Раніше ми писали про те, що Національний банк України у 2026-му випустить оновлену купюру номіналом в 100 гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Аналітика
