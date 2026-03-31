Не просто 10 гривень: НБУ випустить унікальну монету з обмеженим тиражем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Що відомо про нову монету

Монета отримає назву "30 років Конституції України" і увійде до серії "Українська держава". Її характеристики:

матеріал - срібло 925 проби (92,5% чистого металу);

вага - 31,1 грама;

діаметр - 38,6 міліметра;

тираж - 10 000 штук.

Що таке серія "Українська держава"

Серію започаткували у 2022 році. Вона присвячена головним атрибутам і символам української держави. До неї вже увійшли монети "Наш гімн", "Наш стяг" та "Наш герб".

Цього року серія поповниться ще кількома монетами одразу. НБУ планує випустити три монети під назвою "До 35-річчя Незалежності України" - вони відрізнятимуться матеріалом виготовлення, тиражем і категорією якості карбування.

Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року і набрала чинності з моменту прийняття. Пам'ятні монети НБУ не є засобом звичайних розрахунків - їхня цінність для колекціонерів визначається рідкісністю тиражу та культурною значущістю, а не лише матеріалом виготовлення.