Появится в обращении уже завтра: как будет выглядеть обновленная купюра 100 гривен

Главное: Старт с 16 июня: Уже завтра, 16 июня 2026 года, Национальный банк Украины вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.

Уже завтра, 16 июня 2026 года, Национальный банк Украины вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главное изменение: На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появится лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появится лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Обмен не требуется: Банкноты предыдущих лет остаются законным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно.

Банкноты предыдущих лет остаются законным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно. Финал большой реформы: Выпуск этой купюры завершает масштабную модификацию всего банкнотного ряда гривны. Ранее аналогичные надписи уже появились на банкнотах номиналом 20, 50, 200, 500 и 1000 гривен.

Что и когда изменится на банкноте

На оборотной стороне обновленной банкноты в правом верхнем углу появится патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

В Нацбанке подчеркнули, что все остальные элементы дизайна и защиты остаются без изменений и соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.

С 16 июня НБУ начнет выдавать модифицированные банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег. После этого обновленные купюры постепенно появятся в денежном обращении по всей стране.



Обновленная купюра номиналом 100 гривен (инфографика: НБУ)

Нужно ли обменивать старые банкноты

В Нацбанке подчеркнули, что украинцам не нужно специально обменивать имеющиеся 100 гривен на новые.

Банкноты предыдущих лет выпуска остаются законным платежным средством и будут использоваться параллельно с обновленными купюрами. Их, как и раньше, обязаны принимать для всех видов платежей без каких-либо ограничений.

Модификация банкнотного ряда

Введение в обращение обновленной 100-гривневой банкноты завершает модификацию всего банкнотного ряда гривны, которую НБУ начал в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины.

Ранее лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" уже появился на банкнотах:

500 и 1000 гривен - с 8 августа 2024 года;

- с 8 августа 2024 года; 50 гривен - с 23 августа 2024 года;

- с 23 августа 2024 года; 20 гривен - с 21 августа 2025 года;

- с 21 августа 2025 года; 200 гривен - с 25 февраля 2026 года.

Теперь патриотический лозунг будет присутствовать на всех основных номиналах украинской национальной валюты.