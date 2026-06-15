Появится в обращении уже завтра: как будет выглядеть обновленная купюра 100 гривен

Национальный банк Украины с 16 июня 2026 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с новой надписью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Главное:
На оборотной стороне обновленной банкноты в правом верхнем углу появится патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"
В Нацбанке подчеркнули, что все остальные элементы дизайна и защиты остаются без изменений и соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.
С 16 июня НБУ начнет выдавать модифицированные банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег. После этого обновленные купюры постепенно появятся в денежном обращении по всей стране.
Обновленная купюра номиналом 100 гривен (инфографика: НБУ)
В Нацбанке подчеркнули, что украинцам не нужно специально обменивать имеющиеся 100 гривен на новые.
Банкноты предыдущих лет выпуска остаются законным платежным средством и будут использоваться параллельно с обновленными купюрами. Их, как и раньше, обязаны принимать для всех видов платежей без каких-либо ограничений.
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Введение в обращение обновленной 100-гривневой банкноты завершает модификацию всего банкнотного ряда гривны, которую НБУ начал в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины.
Ранее лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" уже появился на банкнотах:
Теперь патриотический лозунг будет присутствовать на всех основных номиналах украинской национальной валюты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно выведены из обращения и больше не принимаются к оплате. Их заменили монеты соответствующих номиналов, которые имеют значительно более длительный срок службы. В то же время украинцы до 2029 года могут обменять старые купюры в уполномоченных банках.
Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины выпустит памятную серебряную монету "30 лет Конституции Украины" номиналом 10 гривен. Монета выйдет в июне 2026 года тиражом 10 тысяч экземпляров и станет частью серии "Украинское государство", посвященной главным символам украинской государственности.