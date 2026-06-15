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Появится в обращении уже завтра: как будет выглядеть обновленная купюра 100 гривен

18:49 15.06.2026 Пн
3 мин
Придется ли украинцам обменивать уже имеющиеся купюры?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: НБУ обновил купюру номиналом 100 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины с 16 июня 2026 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с новой надписью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Главное:

  • Старт с 16 июня: Уже завтра, 16 июня 2026 года, Национальный банк Украины вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.
  • Главное изменение: На обратной стороне купюры в правом верхнем углу появится лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
  • Обмен не требуется: Банкноты предыдущих лет остаются законным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно.
  • Финал большой реформы: Выпуск этой купюры завершает масштабную модификацию всего банкнотного ряда гривны. Ранее аналогичные надписи уже появились на банкнотах номиналом 20, 50, 200, 500 и 1000 гривен.

Что и когда изменится на банкноте

На оборотной стороне обновленной банкноты в правом верхнем углу появится патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

В Нацбанке подчеркнули, что все остальные элементы дизайна и защиты остаются без изменений и соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.

С 16 июня НБУ начнет выдавать модифицированные банкноты банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег. После этого обновленные купюры постепенно появятся в денежном обращении по всей стране.


Обновленная купюра номиналом 100 гривен (инфографика: НБУ)

Нужно ли обменивать старые банкноты

В Нацбанке подчеркнули, что украинцам не нужно специально обменивать имеющиеся 100 гривен на новые.

Банкноты предыдущих лет выпуска остаются законным платежным средством и будут использоваться параллельно с обновленными купюрами. Их, как и раньше, обязаны принимать для всех видов платежей без каких-либо ограничений.

Читайте также: Украинцы стали активнее пользоваться наличными: в НБУ назвали основные источники денег

Модификация банкнотного ряда

Введение в обращение обновленной 100-гривневой банкноты завершает модификацию всего банкнотного ряда гривны, которую НБУ начал в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины.

Ранее лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" уже появился на банкнотах:

  • 500 и 1000 гривен - с 8 августа 2024 года;
  • 50 гривен - с 23 августа 2024 года;
  • 20 гривен - с 21 августа 2025 года;
  • 200 гривен - с 25 февраля 2026 года.

Теперь патриотический лозунг будет присутствовать на всех основных номиналах украинской национальной валюты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что со 2 марта 2026 года бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно выведены из обращения и больше не принимаются к оплате. Их заменили монеты соответствующих номиналов, которые имеют значительно более длительный срок службы. В то же время украинцы до 2029 года могут обменять старые купюры в уполномоченных банках.

Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины выпустит памятную серебряную монету "30 лет Конституции Украины" номиналом 10 гривен. Монета выйдет в июне 2026 года тиражом 10 тысяч экземпляров и станет частью серии "Украинское государство", посвященной главным символам украинской государственности.

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