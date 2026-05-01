Українці стали активніше користуватися готівкою: в НБУ назвали основні джерела грошей

В Україні зростають обсяги готівкових операцій. За перший квартал 2026 року банки зафіксували як збільшення надходжень, так і видачі готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Головне: Зростання оборотів: Обсяги готівкових операцій у банках зросли на 5-6% порівняно з початком 2025 року.

Скільки готівки проходить через банки

У період із січня до березня нинішнього року до кас банків надійшло 749,8 млрд гривень готівки. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас банки видали клієнтам 747,5 млрд гривень, що на 6,3% більше, ніж торік. Таким чином, обсяги видачі майже зрівнялися з надходженнями.

Чому українці частіше користуються готівкою

У НБУ пояснюють зростання надходжень кількома факторами:

підвищенням зарплат у бюджетній сфері;

індексацією пенсій у березні;

пожвавленням економічної активності;

стабільним споживчим попитом.

Водночас зростання видачі готівки експерти пов’язують із безпековими ризиками. Посилення інтенсивності атак на інфраструктуру та тривалі відключення світла змушують українців тримати більше паперових грошей "на руках" для розрахунків у разі збоїв у роботі банківських терміналів.

Звідки отримують та на що витрачають готівку

Найбільше коштів із банків знімали для операцій із платіжними картками - це 86% від усіх видатків. Також готівку використовували для купівлі іноземної валюти (4,1%) та забезпечення пошти (3,4%).

Основними джерелами надходжень залишаються: