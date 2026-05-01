ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Українці стали активніше користуватися готівкою: в НБУ назвали основні джерела грошей

16:42 01.05.2026 Пт
2 хв
Люди частіше знімають готівку як "запасний варіант" на випадок перебоїв із електрикою чи зв’язком
aimg Тетяна Веремєєва
Українці стали активніше користуватися готівкою: в НБУ назвали основні джерела грошей Фото: В українців стало більше готівки (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Україні зростають обсяги готівкових операцій. За перший квартал 2026 року банки зафіксували як збільшення надходжень, так і видачі готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Читайте також: 100 тисяч "тануть" під матрацом? Як зберегти гроші від інфляції у 2026 році

Головне:

  • Зростання оборотів: Обсяги готівкових операцій у банках зросли на 5-6% порівняно з початком 2025 року.
  • Фактори росту: На приплив готівки вплинули вищі зарплати та пенсії, а на видачу - блекаути та обстріли.
  • Джерела грошей: Понад 30% готівки до банків надходить через торговельну виручку магазинів.
  • Картки в лідерах: 86% всієї готівки з кас видається саме для операцій клієнтів із платіжними картками.

Скільки готівки проходить через банки

У період із січня до березня нинішнього року до кас банків надійшло 749,8 млрд гривень готівки. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас банки видали клієнтам 747,5 млрд гривень, що на 6,3% більше, ніж торік. Таким чином, обсяги видачі майже зрівнялися з надходженнями.

Чому українці частіше користуються готівкою

У НБУ пояснюють зростання надходжень кількома факторами:

  • підвищенням зарплат у бюджетній сфері;
  • індексацією пенсій у березні;
  • пожвавленням економічної активності;
  • стабільним споживчим попитом.

Водночас зростання видачі готівки експерти пов’язують із безпековими ризиками. Посилення інтенсивності атак на інфраструктуру та тривалі відключення світла змушують українців тримати більше паперових грошей "на руках" для розрахунків у разі збоїв у роботі банківських терміналів.

Звідки отримують та на що витрачають готівку

Найбільше коштів із банків знімали для операцій із платіжними картками - це 86% від усіх видатків. Також готівку використовували для купівлі іноземної валюти (4,1%) та забезпечення пошти (3,4%).

Основними джерелами надходжень залишаються:

  • торговельна виручка - 30,3%;
  • операції з платіжними картками - 27%;
  • продаж іноземної валюти - 17,8%;
  • виручка від послуг - 12,1%.

Раніше РБК-Україна писало, що НБУ планує у 2026 році випустити оновлену банкноту номіналом 100 гривень. Купюра матиме доповнений дизайн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!", водночас інші елементи та рівень захисту залишаться без змін. Також з’явилися і оновлені 200-гривневі банкноти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України гривні
Новини
Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге