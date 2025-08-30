З'явилося відео перших хвилин після руйнівних ударів по Запоріжжю

"У ніч проти 30 серпня Запоріжжя вчергове зазнало жахіття війни - місто пережило комбіновану ворожу атаку. Ворог підступно бив по житлових кварталах, залишаючи після себе руйнування, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місця влучань. Правоохоронці допомагали людям вибиратися з палаючих і зруйнованих осель, евакуйовували мешканців у безпечніші місця, надавали допомогу тим, хто цього потребував найбільше.

На жаль, внаслідок цинічної атаки ворога є поранені і загибла людина.



