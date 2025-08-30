RU

Появилось видео первых минут после разрушительных ударов по Запорожью

Фото: полиция показала кадры первых минут после обстрела Запорожья (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 30 августа массированно атаковали Запорожье. Правоохранители показали карды первых минут после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

"В ночь на 30 августа Запорожье в очередной раз испытало ужасы войны - город пережил комбинированную вражескую атаку. Враг коварно бил по жилым кварталам, оставляя после себя разрушения, боль и слезы", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на места попаданий. Правоохранители помогали людям выбираться из горящих и разрушенных домов, эвакуировали жителей в безопасные места, оказывали помощь тем, кто в этом нуждался больше всего.

К сожалению, в результате циничной атаки врага есть раненые и погибший человек.

 

Обстрел Запорожья

В ночь на 30 августа российские войска нанесли не менее 12 ударов по Запорожью. Повреждения получили 14 многоэтажек и более 40 частных домов.

Из-за атаки около 25 тысяч жителей Запорожья остались без света.

По состоянию на вечер известно, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 34 человек.

Всего по Украине этой ночью оккупанты выпустили 45 ракет и 537 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 548 воздушных целей.

