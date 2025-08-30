РФ вночі запустила понад 500 дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли про роботу ППО

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, запустили по території України 537 дронів та 45 ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих на 21 локації.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 548 повітряних цілей:

"У ніч на 30 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу", - зазначили у Повітряних силах.

Обстріл України 30 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, війська РФ атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані, відомо про щонайменше 22 постраждалих.

Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.

Окрім того, ворог атакував Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.