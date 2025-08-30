Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок ударів РФ досягла 34 осіб. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Регіну Харченко в Telegram.
"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", - повідомила вона.
За її словами, роботи з ліквідації продовжуються, комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.
Відзначимо, що кількома годинами раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб. У більшості з них осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.
Атака на Запоріжжя
У ніч на 30 серпня російські війська здійснили по Запоріжжю щонайменше 12 ударів. Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоквартирних та понад 40 приватних будинків.
Без електропостачання тимчасово залишилися близько 25 тисяч мешканців міста.
Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 45 ракет і 537 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 548 цілей - 38 ракет та 510 дронів.