Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати

Фото: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих після атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок ударів РФ досягла 34 осіб. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Регіну Харченко в Telegram.

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", - повідомила вона. За її словами, роботи з ліквідації продовжуються, комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття. Відзначимо, що кількома годинами раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб. У більшості з них осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.