ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З'явилося відео перших хвилин після руйнівних ударів по Запоріжжю

Запоріжжя, Субота 30 серпня 2025 22:02
UA EN RU
З'явилося відео перших хвилин після руйнівних ударів по Запоріжжю Фото: поліція показала кадри перших хвилин після обстрілу Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в ніч на 30 серпня масовано атакували Запоріжжя. Правоохоронці показали карди перших хвилин після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Telegram.

"У ніч проти 30 серпня Запоріжжя вчергове зазнало жахіття війни - місто пережило комбіновану ворожу атаку. Ворог підступно бив по житлових кварталах, залишаючи після себе руйнування, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місця влучань. Правоохоронці допомагали людям вибиратися з палаючих і зруйнованих осель, евакуйовували мешканців у безпечніші місця, надавали допомогу тим, хто цього потребував найбільше.

На жаль, внаслідок цинічної атаки ворога є поранені і загибла людина.

Обстріл Запоріжжя

У ніч проти 30 серпня російські війська завдали щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Пошкоджень зазнали 14 багатоповерхівок та понад 40 приватних будинків.

Через атаку близько 25 тисяч мешканців Запоріжжя залишилися без світла.

Станом на вечір відомо, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 34 осіб.

Загалом по Україні цієї ночі окупанти випустили 45 ракет і 537 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 548 повітряних цілей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Поліцейські
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим