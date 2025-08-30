З'явилося відео перших хвилин після руйнівних ударів по Запоріжжю
Росіяни в ніч на 30 серпня масовано атакували Запоріжжя. Правоохоронці показали карди перших хвилин після обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Telegram.
"У ніч проти 30 серпня Запоріжжя вчергове зазнало жахіття війни - місто пережило комбіновану ворожу атаку. Ворог підступно бив по житлових кварталах, залишаючи після себе руйнування, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місця влучань. Правоохоронці допомагали людям вибиратися з палаючих і зруйнованих осель, евакуйовували мешканців у безпечніші місця, надавали допомогу тим, хто цього потребував найбільше.
На жаль, внаслідок цинічної атаки ворога є поранені і загибла людина.
Обстріл Запоріжжя
У ніч проти 30 серпня російські війська завдали щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Пошкоджень зазнали 14 багатоповерхівок та понад 40 приватних будинків.
Через атаку близько 25 тисяч мешканців Запоріжжя залишилися без світла.
Станом на вечір відомо, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 34 осіб.
Загалом по Україні цієї ночі окупанти випустили 45 ракет і 537 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 548 повітряних цілей.