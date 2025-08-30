Появилось видео первых минут после разрушительных ударов по Запорожью

Россияне в ночь на 30 августа массированно атаковали Запорожье. Правоохранители показали карды первых минут после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

"В ночь на 30 августа Запорожье в очередной раз испытало ужасы войны - город пережил комбинированную вражескую атаку. Враг коварно бил по жилым кварталам, оставляя после себя разрушения, боль и слезы", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на места попаданий. Правоохранители помогали людям выбираться из горящих и разрушенных домов, эвакуировали жителей в безопасные места, оказывали помощь тем, кто в этом нуждался больше всего.

К сожалению, в результате циничной атаки врага есть раненые и погибший человек.

