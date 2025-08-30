ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Появилось видео первых минут после разрушительных ударов по Запорожью

Запорожье, Суббота 30 августа 2025 22:02
UA EN RU
Появилось видео первых минут после разрушительных ударов по Запорожью Фото: полиция показала кадры первых минут после обстрела Запорожья (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 30 августа массированно атаковали Запорожье. Правоохранители показали карды первых минут после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

"В ночь на 30 августа Запорожье в очередной раз испытало ужасы войны - город пережил комбинированную вражескую атаку. Враг коварно бил по жилым кварталам, оставляя после себя разрушения, боль и слезы", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на места попаданий. Правоохранители помогали людям выбираться из горящих и разрушенных домов, эвакуировали жителей в безопасные места, оказывали помощь тем, кто в этом нуждался больше всего.

К сожалению, в результате циничной атаки врага есть раненые и погибший человек.

Обстрел Запорожья

В ночь на 30 августа российские войска нанесли не менее 12 ударов по Запорожью. Повреждения получили 14 многоэтажек и более 40 частных домов.

Из-за атаки около 25 тысяч жителей Запорожья остались без света.

По состоянию на вечер известно, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 34 человек.

Всего по Украине этой ночью оккупанты выпустили 45 ракет и 537 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 548 воздушных целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине Полицейские
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим