З'явилися рекомендації на бюджет і контракт: що треба зробити вступникам до 11 серпня

В електронних кабінетах вступників почали з'являтися рекомендації до зарахування на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає, що потрібно зробити абітурієнтам для підтвердження місця навчання.

Головне: Результати розподілу: Понад 212 тисяч вступників вже отримали рекомендації до зарахування в електронних кабінетах.

Понад 212 тисяч вступників вже отримали рекомендації до зарахування в електронних кабінетах. Жорсткий дедлайн: Підтвердити вибір місця навчання та укласти договір з університетом необхідно до 11 серпня.

Підтвердити вибір місця навчання та укласти договір з університетом необхідно до 11 серпня. Нововведення року: Уперше договір про навчання можна підписати онлайн безпосередньо в електронному кабінеті за допомогою КЕП, а військово-облікові документи перевіряються автоматично через ЄДЕБО.

Уперше договір про навчання можна підписати онлайн безпосередньо в електронному кабінеті за допомогою КЕП, а військово-облікові документи перевіряються автоматично через ЄДЕБО. Терміни зарахування: Остаточне зарахування на бюджет триватиме до 13 серпня включно.

Остаточне зарахування на бюджет триватиме до 13 серпня включно. Другий шанс: З 14 до 30 серпня триватиме другий етап - розподіл вакантних місць на контракт для тих, хто не отримав рекомендацій під час основного етапу.

Скільки вступників отримали рекомендації

За результатами автоматичного розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації отримали 212 837 вступників.

Із них:

73 129 - на бюджет;

- на бюджет; 139 708 - на контракт.

Перевірити результати можна в електронному кабінеті вступника або на сайті ЄДЕБО. У МОН наголошують, що саме ці ресурси є єдиними офіційними джерелами перевіреної інформації.

У тих, хто отримав рекомендацію, навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет або контракт). При цьому рекомендацію надають лише за однією заявою та на одне місце.

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Що потрібно зробити до 11 серпня

Вступники, які планують навчатися за рекомендованою заявою, повинні до 18:00 11 серпня:

підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або безпосередньо в закладі освіти;

укласти договір про навчання із закладом освіти;

виконати інші вимоги, передбачені правилами прийому конкретного університету.

У МОН також повідомили, що цього року вперше договір про навчання можна підписати безпосередньо в електронному кабінеті вступника за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Водночас залишається можливість підписати документ особисто в закладі освіти.

Крім того, вперше засобами ЄДЕБО автоматично перевіряється військово-обліковий документ вступника.

Коли завершиться зарахування

Зарахування рекомендованих вступників триватиме до 13 серпня включно. Після виконання всіх необхідних вимог статус заяви зміниться на "Включено до наказу".

Після цього всі інші заяви з пріоритетністю автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання)".

Водночас із 14 серпня розпочнеться другий етап вступної кампанії. У цей день рекомендації на вакантні контрактні місця отримають вступники, які не були рекомендовані під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Якщо вступник хоче взяти участь у другому етапі конкурсу на контракт, він має в меню "Активні дії" в електронному кабінеті підтвердити бажання бути зарахованим на контракт навіть у разі вступу за іншою пріоритетною заявою.

Також за зверненням вступника приймальні комісії можуть повторно активувати деактивовані заяви.