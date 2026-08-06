Появились рекомендации на бюджет и контракт: что нужно сделать абитуриентам до 11 августа

В электронных кабинетах абитуриентов стали появляться рекомендации к зачислению на бакалавриат, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН) рассказывает, что следует сделать абитуриентам для подтверждения места обучения.

Главное: Результаты распределения: Более 212 тысяч абитуриентов уже получили рекомендации к зачислению в электронных кабинетах.

Более 212 тысяч абитуриентов уже получили рекомендации к зачислению в электронных кабинетах. Жесткий дедлайн: Подтвердить выбор места обучения и заключить договор с университетом необходимо до 11 августа.

Подтвердить выбор места обучения и заключить договор с университетом необходимо до 11 августа. Нововведение года: Впервые договор об обучении можно подписать онлайн непосредственно в электронном кабинете с помощью КЭП, а военно-учетные документы проверяются автоматически через ЕГЭБО.

Впервые договор об обучении можно подписать онлайн непосредственно в электронном кабинете с помощью КЭП, а военно-учетные документы проверяются автоматически через ЕГЭБО. Сроки зачисления: Окончательное зачисление в бюджет продлится до 13 августа включительно.

Окончательное зачисление в бюджет продлится до 13 августа включительно. Второй шанс: С 14 по 30 августа пройдет второй этап - распределение вакантных мест на контракт для тех, кто не получил рекомендаций во время основного этапа.

Сколько абитуриентов получили рекомендации

По результатам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения рекомендации получили 212 837 абитуриентов.

Из них:

73 129 - на бюджет;

- на бюджет; 139 708 - на контракт.

Проверить результаты можно в электронном кабинете абитуриента или на сайте ЕГЭБО. В МОН отмечают, что именно эти ресурсы являются единственными официальными источниками проверенной информации.

У получивших рекомендацию напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт). При этом рекомендацию дают только по одному заявлению и на одно место.

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Что нужно сделать до 11 августа

Поступающие, которые планируют учиться по рекомендованному заявлению, должны до 18:00 11 августа:

подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете или непосредственно в учебном заведении;

заключить договор об обучении с учебным заведением;

выполнить другие требования, предусмотренные правилами приёма конкретного университета.

В МОН также сообщили, что в этом году впервые договор об обучении можно подписать непосредственно в электронном кабинете поступающего с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В то же время остается возможность подписать документ лично в учебном заведении.

Кроме того, впервые средства ЕГЭБО автоматически проверяют военно-учетный документ абитуриента.

Когда завершится зачисление

Зачисление рекомендованных абитуриентов продлится до 13 августа включительно. После выполнения всех необходимых требований статус заявления изменится на "Включено в приказ".

После этого все остальные заявления с приоритетностью автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением на обучение)".

В то же время, с 14 августа начнется второй этап вступительной кампании. В этот день рекомендации на вакантные контрактные места получат поступающие, которые не были рекомендованы при автоматическом распределении. Зачисление по таким заявлениям продлится до 30 августа.

Если абитуриент хочет принять участие во втором этапе конкурса на контракт, он должен в меню "Активные действия" в электронном кабинете подтвердить желание быть зачисленным на контракт даже в случае поступления по другому приоритетному заявлению.

Также по обращению поступающего приемные комиссии могут повторно активировать деактивированные заявления.