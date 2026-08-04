МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2026 році
Українські вступники у 2026 році найчастіше подавали заяви на менеджмент, психологію та філологію, однак Міністерство освіти і науки фіксує зростання інтересу до комп’ютерних наук, кіберзахисту та інженерних спеціальностей. У відомстві зазначають, що така тенденція важлива для підготовки фахівців, які будуть потрібні економіці та відбудові країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж роком раніше, попри те, що цього року один вступник міг подати максимум 10 заяв замість 15.
Найбільше заяв традиційно отримали спеціальності менеджмент, психологія та філологія. Водночас у МОН відзначають зростання інтересу до напрямів, пов’язаних із технологіями та інженерією.
"Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова", - заявив Трофименко.
Лідери серед спеціальностей у 2026 році
За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:
- Менеджмент - 105 301 заява (79 317 у 2025 році);
- Психологія - 66 774 заяви (64 009 у 2025 році);
- Філологія - 61 410 заяв (58 611 у 2025 році);
- Маркетинг - 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);
- Економіка та міжнародні економічні відносини - 42 893 заяви (36 917 у 2025 році);
- Комп’ютерні науки - 40 755 заяв (35 958 у 2025 році);
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 37 667 заяв (25 293 у 2025 році);
- Право - 33 447 заяв (44 088 у 2025 році);
- Середня освіта - 31 265 заяв (28 649 у 2025 році);
- Кібербезпека та захист інформації - 30 363 заяви.
При цьому спеціальність "право", яка раніше традиційно входила до лідерів, цього року продемонструвала зменшення кількості заяв.
Вступники частіше обирають інженерію та технології
Окремо у МОН звернули увагу на зростання попиту на спеціальності з державною підтримкою.
Серед них:
- Будівництво та цивільна інженерія - 23 822 заяви проти 14 740 у 2025 році;
- Автомобільний транспорт - 17 861 проти 12 847;
- Агрономія - 16 984 проти 12 379;
- Електрична інженерія - 16 366 проти 10 418;
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 15 365 проти 10 009;
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка - 8 797 проти 6 595;
- Машинобудування - 8 634 проти 7 060;
- Агроінженерія - 8 547 проти 5 979.
У міністерстві зазначають, що саме ці напрями мають стратегічне значення для розвитку економіки та післявоєнного відновлення України.
Які університети отримали найбільше заяв
За кількістю поданих заяв лідерами стали:
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Національний університет "Львівська політехніка" - 59 676 заяв;
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Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 601;
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КПІ імені Ігоря Сікорського - 39 188;
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 34 323;
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Державний торгівельно-економічний університет - 26 247.
Остаточна картина вступної кампанії стане зрозумілою після завершення етапу рекомендацій та зарахування студентів.
Що ще важливо знати абітурієнтам 2026 року
Як видно з рейтингу МОН, львівські виші лідирують серед охочих поступити. Але вартість навчання в них значно зросла. Деякі львівські університети вже оприлюднили вартість контрактного навчання для вступників-2026. Найбільше подорожчали популярні спеціальності у сфері ІТ, права, економіки та менеджменту.
Підняв вартість навчання й Національний університет "Києво-Могилянська академія". Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.