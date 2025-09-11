UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

З'явилися фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка та його зброї

Фото: активіст Чарлі Кірк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало фото підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка. У мережі також з'явилося фото зброї, з якої застрелили активіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ФБР у соцмережі Х та New York Post.

"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі вбивством Чарлі Кірка в Університеті долини Юти", - зазначили у ФБР.

 

Фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка (ФБР)

Як повідомляє New York Post, згідно з попередніми повідомленнями правоохоронних органів, снайперська гвинтівка, з якої застрелили Кірка має патрони з гравіюванням "трансгендерної та антифашистської ідеології". 

Це гвинтівка Mauser калібру .30-06 з поворотним затвором. Слідчі знайшли її в лісі, загорнутою в рушник. 

Фото гвинтівки, з якої застрелили Чарлі Кірка (New York Post)

Вбивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, під час дебатів в Університеті долини Юти, приблизно через двадцять хвилин після початку виступу правого активіста Чарлі Кірка, пролунали постріли. Активіста з пораненнями госпіталізували.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть Чарлі Кірка.

Після цього, американські слідчі повідомили про затримання ймовірного вбивці консервативного активіста Чарлі Кірка, проте після допиту підозрюваного звільнили.

Більше про те, що відомо про вбивство Кірка, чи затримали стрільця та як реагують на надзвичайну подію в США та світі - у матеріалі РБК-Україна.

