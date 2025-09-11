З'явилися фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка та його зброї

"Ми просимо громадськість допомогти встановити особу, яка цікавить нас у зв'язку зі вбивством Чарлі Кірка в Університеті долини Юти", - зазначили у ФБР.

Фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка (ФБР)

Як повідомляє New York Post, згідно з попередніми повідомленнями правоохоронних органів, снайперська гвинтівка, з якої застрелили Кірка має патрони з гравіюванням "трансгендерної та антифашистської ідеології".

Це гвинтівка Mauser калібру .30-06 з поворотним затвором. Слідчі знайшли її в лісі, загорнутою в рушник.

Фото гвинтівки, з якої застрелили Чарлі Кірка (New York Post)