Появились фото вероятного убийцы Чарли Кирка и его оружия

Убийство Чарли Кирка

Напомним, в среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете долины Юты, примерно через двадцать минут после начала выступления правого активиста Чарли Кирка, раздались выстрелы. Активиста с ранениями госпитализировали.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка.

После этого, американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.

Больше о том, что известно об убийстве Кирка, задержали ли стрелка и как реагируют на чрезвычайное происшествие в США и мире - в материале РБК-Украина.