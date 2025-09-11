RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Появились фото вероятного убийцы Чарли Кирка и его оружия

Фото: активист Чарли Кирк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральное бюро расследований США опубликовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. В сети также появилось фото оружия, из которого застрелили активиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ФБР в соцсети Х и New York Post.

"Мы просим общественность помочь установить лицо, которое интересует нас в связи с убийством Чарли Кирка в Университете долины Юты", - отметили в ФБР.

 

Фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка (ФБР)

Как сообщает New York Post, согласно предварительным сообщениям правоохранительных органов, снайперская винтовка, из которой застрелили Кирка имеет патроны с гравировкой "трансгендерной и антифашистской идеологии".

Это винтовка Mauser калибра .30-06 с поворотным затвором. Следователи нашли ее в лесу, завернутой в полотенце.

Фото винтовки, из которой застрелили Чарли Кирка (New York Post)

 

Убийство Чарли Кирка

Напомним, в среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете долины Юты, примерно через двадцать минут после начала выступления правого активиста Чарли Кирка, раздались выстрелы. Активиста с ранениями госпитализировали.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка.

После этого, американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.

Больше о том, что известно об убийстве Кирка, задержали ли стрелка и как реагируют на чрезвычайное происшествие в США и мире - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФБР