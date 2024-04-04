З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Харкову

Нічна атака РФ на Харків

У ніч проти 4 квітня у Харкові пролунали вибухи близько 01:01 під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Згодом повідомлялось, що "Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках Харкова. На місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку.

Також у Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ: внаслідок атаки на Харків російських дронів Shahed, загинули п'ятеро людей, десять зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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