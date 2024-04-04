У Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ

Внаслідок атаки на Харків російських дронів Shahed, загинули п'ятеро людей, десять зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Окрім загиблих трьох рятувальників, що прибули на місце прильоту для ліквідації наслідків, виявлено ще одну загиблу людину.

"Виявили ще тіло цивільної жінки", - написав він.

За словами очільника області, щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих - у важкому стані.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram зазначив, що на місці повторного прильоту БпЛА знайдені четверо загиблих людей і п'ятеро поранених. Натомість є ще одна жертва атаки.

"В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі", - повідомив він.

За його словами у деяких районах міста можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Оновлено 4:06: Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 10 поранених внаслідок атаки окупантів на Харків.

"49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах. Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару", - повідомив він.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.