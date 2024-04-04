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У Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ

Харків, Четвер 04 квітня 2024 03:56
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У Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ Фото: у Харкові від російського обстрілу загинула жінка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок атаки на Харків російських дронів Shahed, загинули п'ятеро людей, десять зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Окрім загиблих трьох рятувальників, що прибули на місце прильоту для ліквідації наслідків, виявлено ще одну загиблу людину.

"Виявили ще тіло цивільної жінки", - написав він.

За словами очільника області, щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих - у важкому стані.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram зазначив, що на місці повторного прильоту БпЛА знайдені четверо загиблих людей і п'ятеро поранених. Натомість є ще одна жертва атаки.

"В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі", - повідомив він.

За його словами у деяких районах міста можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

Оновлено 4:06: Олег Синєгубов повідомив про щонайменше 10 поранених внаслідок атаки окупантів на Харків.

"49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти - у середньому та легкому станах. Серед постраждалих - медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару", - повідомив він.

Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Повітряна атака на Харків

Нагадаємо, вночі 4 квітня російські військові атакували Харків дронами "Шахед". Кілька БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього прильоту.

Агресор також запустив "Шахеди" у напрямку південних областей.

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