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З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Харкову

Харків, Четвер 04 квітня 2024 05:00
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З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Харкову Фото: росіяни атакували Харків: є влучання у житлові будинки (t.me/synegubov)
Автор: Ксенія Вертебна

У четвер, 4 квітня, російські військові завдали кількох хвиль ударів "Шахедів" по Харкову. Внаслідок атаки окупантів зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків, є загиблі. Усі постраждалі отримують медичну допомогу. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору", - написав Синєгубов.

Нічна атака РФ на Харків

У ніч проти 4 квітня у Харкові пролунали вибухи близько 01:01 під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Згодом повідомлялось, що "Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках Харкова. На місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку.

Також у Харкові зросла кількість загиблих через атаку РФ: внаслідок атаки на Харків російських дронів Shahed, загинули п'ятеро людей, десять зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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