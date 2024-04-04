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Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Харькову

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 05:00
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Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Харькову Фото: россияне атаковали Харьков: есть попадания в жилые дома (t.me/synegubov)
Автор: Ксения Вертебная

В четверг, 4 апреля, российские военные нанесли несколько волн ударов "Шахедов" по Харькову. В результате атаки окупантов зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки окупантов на Харьков, есть погибшие. Все пострадавшие получают медицинскую помощь. Повреждены многоэтажки и дома частного сектора", - написал Синегубов.

Ночная атака РФ на Харьков

В ночь на 4 апреля в Харькове прогремели взрывы около 01:01 во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Впоследствии сообщалось, что "Шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам Харькова . На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома.

Также в Харькове возросло число погибших из-за атаки РФ : в результате атаки на Харьков российских дронов Shahed, погибли пять человек, десять получили ранения различной степени тяжести.

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