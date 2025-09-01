З'явились супутникові знімки удару ЗСУ по військовій базі в Криму

Як писало РБК-Україна, 30 серпня українські ракети "Фламінго" уразили російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Ударом ракет було уражено прикордонну заставу та базу патрульних катерів поблизу Армянська в Криму.

Російські ЗМІ писали, що внаслідок удару було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках, загинула одна людина. Росіяни помилково приписали атаку українським крилатим ракетам "Нептун".

Ракетний удар по Армянську став частиною комбінованого удару Сил оборони України по Криму. Внаслідок удару в Сімферополі було знищено два гелікоптери росіян. А підрозділ "Примари" відзвітував про знищення російської ППО на півострові.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3 тисяч кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.